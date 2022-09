OVIDIO RUNNING SULMONA: IL 24 SETTEMBRE GARA PODISTICA DEDICATA AL POETA OVIDIO

SULMONA – Si terrà il prossimo 24 settembre 2022 a Sulmona la V edizione della Ovidio Running, gara podistica omologata dalla Federazione Italiana di Atletica leggera (Fidal) organizzata dall’ASD Runner Sulmona e dall’Istituto Ovido di Sulmona, in particolare dal Liceo Motorio Sportivo “Giambattista Vico”.

Il raduno è previsto alle ore 16:00 presso la splendida cornice di Piazza Garibaldi per il ritiro dei pettorali, con la partenza della Gara competitiva alle ore 18:00 , in un percorso urbano di 9.9 km interamente chiuso al traffico che attraversa tutta la città di Sulmona. Possono partecipare alla gara competitiva solo tesserati attraverso un club affiliato Fidal o altro Ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni, oppure in possesso di Run card.

Il costo di iscrizione è di 8 euro e prevede la consegna di un ricco pacco gara di prodotti tipici locali quali pasta, confetti, vino etc. Saranno premiati i primi 5 classificati delle diverse categorie M/F e le 5 società sportive più numerose con gadget e prodotti tipici locali, mentre i primi tre assoluti maschili e femminili riceveranno un premio di 450, 250 e 100 euro.

Come di consueto, oltre alla gara, ci saranno anche due eventi non competitivi, ed in particolare la gara per i giovani runner da 6 a 16 anni, con partenza alle ore 17.00 e la camminata sportiva denominata “La Passeggiata nella Storia”, cui potrà partecipare tutta la popolazione senza tesseramento o affiliazione sportiva, con partenza alle ore 18:30.

Per la gara giovani sono previsti dei premi in buoni cultura e medaglie, mentre per la passeggiata sportiva svariati gadgets. Grande novità di quest’anno è il progetto è promosso dall’Associazione no profit Ecos in collaborazione con il Liceo Giambattista Vico, nel nome del poeta Publio Ovidio Nasone, che prevede un percorso di internazionalizzazione della gara per poterla replicare in altre città europee e un’ azione di integrazione degli aspetti sportivi con eventi culturali.

Infatti, nella stessa giornata del 24 settembre, al termine della gara sportiva, l’associazione di promozione sociale META organizzerà un evento dal titolo Mutare delle forme in corpi nuovi, con coreografie artistiche e letture ovidiane, ai piedi della statua di piazza xx settembre, lungo corso Ovidio.

Tutte le informazioni per partecipare sono disponibili sul sito ufficiale di progetto www.ovidiorunning.eu.

Grazie alla dimensione Europea, la manifestazione è stata inserita nell’elenco internazionale degli eventi della European Week Of Sport con la presenza di una delegazione del Comune e dell’Università Ovidio di Costanza e di alcuni funzionari della Commissione Europea e del Dipartimento Sport della presidenza del Consiglio dei Ministri. L’appuntamento è quindi a Sulmona, il prossimo 24 settembre, per un sabato pre- elettorale all’insegna dello sport, della cultura, dell’inclusione e della pace europea.