OVINDOLI: APRE SPORTELLO DI BANCA DEL FUCINO, ANGELOSANTE,” UN GRAZIE ALLA FAMIGLIA BARTOLOTTI”

OVINDOLI – Nel Residence Montefreddo la Banca del Fucino ha inaugurato l’Area Self Atm dove è possibile sia versare che prelevare, a disposizione di tutta l’utenza del territorio .

“Ho appreso con grande soddisfazione che finalmente Ovindoli avrà una nuova area Self Atm della Banca del Fucino, attiva da domani 7 aprile 2023 in Via Ceraso 140″. Lo dichiara il consigliere regionale Simone Angelosante.

“Per questo”, dice, “desidero ringraziare sentitamente la famiglia Bartolotti, artefice dell’iniziativa, che si dimostra da anni vicino alla comunità ovindolese e che non smette di far sentire la propria vicinanza con gesti pratici di grande utilità pubblica. Grazie ad essi si è risolto un problema molto gravoso, soprattutto a seguito della chiusura della filiale Bper, per tutti gli abitanti oltre che per molti turisti. Infine, desidero ringraziare anche la Banca del Fucino per aver deciso di puntare sulla operosa comunità ovindolese, continuando a garantire un servizio essenziale”.