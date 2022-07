OVINDOLI: ARMATO DI MACETE INVEISCE CONTRO AUTOMOBILISTI E AGGREDISCE CARABINIERI, ARRESTATO 45ENNE

L’AQUILA – Armato di macete inveisce contro automobilisti di passaggio e si scaglia contro i carabinieri intervenuti che lo bloccano con il taser e lo arrestano.

E accaduto nella serata di ieri ad Ovindoli, in provincia dell’Aquila. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Avezzano, coadiuvati da altri militari coordinati dal Comando Compagnia, hanno arrestato un 45enne del luogo per resistenza e minacce aggravate a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e porto abusivo di armi.

I militari dell’Arma sono intervenuti nella località San Potito, frazione di Ovindoli, dopo una segnalazione al 112 per la presenza di un uomo in strada che, in evidente stato di alterazione e armato di un grosso macete, impediva il transito delle auto, minacciando i passanti.

La pattuglia intervenuta ha cercato di far desistere l’uomo, il quale ha rivolto l’atteggiamento minaccioso nei confronti dei militari intentando una colluttazione. Scongiurando una grave situazione di pericolo, l’esagitato è stato subito neutralizzato con l’utilizzo della pistola taser. Attinto dai dardi elettrici, l’uomo è rimasto immobilizzato per alcuni secondi, disarmato e rapidamente ammanettato dai carabinieri. Considerate le condotte criminose che violano più norme della legge penale, il 45enne è stato arrestato per resistenza e minacce aggravate a pubblico ufficiale, danneggiamento dell’autovettura di servizio e porto abusivo di armi.

Nei termini previsti, il P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Avezzano ha ricevuto una dettagliata informativa dell’operato dei carabinieri, disponendo quindi il trasferimento dell’arrestato in carcere in attesa dell’udienza di convalida dinanzi al GIP dello stesso Tribunale.

L’utilizzo del taser per la prima volta in provincia, è stato necessario ed ha rispettato la normativa vigente e tutte le direttive Ministeriali recentemente diramate. Nella specifica circostanza è stato anche attivato il protocollo sanitario con l’intervento contestuale di un’ambulanza del 118.