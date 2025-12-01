OVINDOLI: DOMANI AVVIO UFFICIALE DEL CANTIERE PER AMPLIARE IL BACINO SCIISTICO DI MONTE MAGNOLA

OVINDOLI – Si terrà domani (martedì 2 dicembre), a Ovindoli (L’Aquila), l’avvio ufficiale del cantiere in località Genziana, Lotto 2, nell’ambito dell’ampliamento del Bacino Sciistico Monte Magnola, che prevede la realizzazione di una seggiovia quadriposto.

L’intervento è finanziato dai Fondi FSC 2021/2027, nell’ambito della programmazione della Regione Abruzzo. Sarà presente il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

L’appuntamento è alle 11:30 presso il PalaMagnola, area di partenza Telecabina Ovindoli.

