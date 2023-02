OVINDOLI: DOMENICA AL VIA IL TRAIL VAL D’ARANO

OVINDOLI – Ad Ovindoli inizia l’anno di competizioni 2023, targato Gruppo Sportivo Celano.

Appuntamento per domenica 19 febbraio, con partenza dal rifugio Val d’Arano.

Alle ore 10 prenderà il via il Trail Val D’Arano, gara podistica di circa 10 km e 140 mt di dislivello positivo. Gli atleti dovranno raggiungere e fare il giro intero della magnifica Valle d’Arano, ancora innevata.

Il percorso, si legge in una nota, è pressoché pianeggiante e molto affascinante.

La gara, in agenda già all’inizio di gennaio, è stata spostata per problemi logistici e per via delle abbondanti nevicate ma domenica nulla potrà fermare i corridori.

Gli organizzatori attenderanno i partecipanti al rifugio Val D’Arano per il terzo tempo e le premiazioni. In queste settimane, sono già tantissimi i turisti della neve che hanno avuto modo di apprezzare il ristorante nato alla Pinetina di Ovindoli, nuova ed esclusiva struttura ricettiva dell’Altopiano delle Rocche, un vero e proprio investimento del GS di Celano, sul territorio marsicano.

“La gara di domenica è solo un assaggio delle iniziative sportive del GS Celano, che saranno quest’anno ancora più attrattive. C’è già grande attesa, infatti, per il 1° luglio, data in cui è fissata l’Ultra Sky Marathon d’Abruzzo, ormai entrata nella tradizione del trail nazionale. La gara è stata accorciata rispetto allo scorso anno, dove c’è stato l’arrivo solo di tre atleti, anche a causa del caldo eccessivo che ci ha costretti alla sospensione”, anticipa il direttore sportivo della società marsicana, Cristian Leopardi, “quest’anno il percorso si svolgerà su una distanza di circa 60 km per 4350 mt di dislivello positivo con partenza dalla piazza di Ovindoli e arrivo al rifugio Val d’Arano, con passaggio nel centro storico di Celano. In concomitanza con la gara lunga si prevede l’organizzazione di gare su percorsi più brevi. Il 10 settembre torna invece il Kilometro verticale della Serra di Celano con partenza da piazza Aia a Celano”.

Tutto pronto dunque per il primo appuntamento dell’anno del Gruppo Sportivo di Celano: è segnato sul calendario per domenica 19!