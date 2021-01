OVINDOLI: FURGONE BLOCCATO PER NEVE, POLIZIA STRADALE SOCCORRE AUTISTA TRASPORTA FARMACI

L’AQUILA – Nel pomeriggio di ieri, una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Avezzano, in servizio di vigilanza sulla SS 696, scendendo da Ovindoli, in provincia dell’Aquila, ha prestato soccorso ad un furgone per il trasporto di farmaci destinati alla farmacia del comune montano.

L’autista non riusciva a proseguire, a causa della neve accumulatasi sulla strada.

Gli operatori della pattuglia, oltre ad aver aiutato il conducente a invertire la marcia, per permettergli il rientro, hanno poi preso il carico di farmaci e provveduto alla loro consegna, assicurando le scorte destinate ai cittadini serviti dalla farmacia destinataria, tra cui insulina per un paziente diabetico.

Lasciati i farmaci, la stessa pattuglia si è trovata impegnata, insieme a personale Anas, per la viabilità sulla variante della SS 696 a causa della caduta di un pino dovuta al maltempo.

