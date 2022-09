L’AQUILA – Arancia meccanica ad Ovindoli, in provincia dell’Aquila: tre malviventi con il volto coperti sono entrati di notte in una abitazione, ma sono stati sorpresi dal proprietario, svegliato dai rumori. A quel punto i tre ladri lo hanno immobilizzato e picchiato, per poi darsi alla fuga. In casa momenti di terrore dei familiari dell’uomo.

[mqf-scorrimento]