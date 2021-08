OVINDOLI: GLI SCIATTORI ANCORA IN PISTA PER L’UNDICESIMO MEMORIAL CIMINELLI

OVINDOLI – Grande successo per l’undicesimo memorial ‘Mario Ciminelli’ che si è tenuto il 19 agosto a Ovindoli, in provincia dell’Aquila.

Edizione segnata dalla partecipazione degli ‘Sciattori’ Simone Colombari, Daniela Virgilio, Paolo Gasparini, Lavinia Biagi, Heron Borelli e Roberta Beta. SciAttori è un’associazione di artisti professionisti, fondata nel 2014, in cui personaggi e volti noti del mondo dello spettacolo e della cultura raccolgono fondi a scopo benefico, praticando il loro sport preferito (lo sci), a cui oggi si è aggiunta anche la bicicletta.

Partendo dalla Pinetina di Ovindoli, gli atleti hanno attraversato l’Altopiano delle Rocche per ricordare la figura di Mario Cimelli. La gara ha avuto un’importante valenza tecnica e la finalità benefica a cui è legata la manifestazione è una raccolta fondi in favore della Croce Rossa italiana. Il ricordo di Mario, rinnova la memoria di una persona apprezzata che scendeva con i suoi sci dalla pista o curvo sulla sua amata bicicletta. La manifestazione è organizzata dalla Scuola sci 3 nevi Ovindoli.

A giugno sempre ad Ovindoli, gli sciattori hanno inaugurato la stagione estiva con un evento finalizzato a raccogliere fondi per le Unità Territoriali della Croce Rossa Italiana di Ovindoli e Rocca di Mezzo e per la Fondazione “Michele Scarponi”. Una pedalata da Ovindoli a Rocca di Cambio per dare sostegno e visibilità alle aree interne delle montagne abruzzesi, in cui le strutture turistiche sono state fortemente penalizzate da tanti mesi di chiusure.