OVINDOLI: GRAND PRIX ITALIA DI SCI SULLE NEVI DEL MONTE MAGNOLA

OVINDOLI – Un grande evento sciistico non solo per l’Abruzzo, ma per tutto il centro Italia: appuntamento giovedì 17 e venerdì 18 sulla neve del Monte Magnola a Ovindoli, organizzazione Sci club Ovindoli, che si conferma punto di riferimento per tali eventi). Volendo sintetizzare al massimo con una definizione, il Gran Prix Italia è di fatto la ex Coppa Italia di sci.

La posta in palio è molto alta: chi vince la classifica del circuito rientra nei ranghi della squadra nazionale. Posta molto alta in palio anche per chi fa parte di un gruppo sportivo e intende dare ulteriore dimostrazione di valore ben figurando nel Gran Prix Italia, in un tipo di gara dal livello qualitativo davvero elevato.

Occhio ai grandi team italiani, ma pure lente di ingrandimento puntata sulla nostra “formazione”.

La squadra regionale abruzzese sarà schierata al completo e sarà guidata dal coach Alessandro Federici: in pista proveranno a farsi largo le varie Ilaria Di Sabatino, Federica Pistilli, Giulia Valleriani, Giulia Leoni, Beatrice Aiuti.

Grande soddisfazione è stata espressa dai vertici della Fisi Cab (la federazione abruzzese) e emozioni particolari per Angelo Ciminelli, che ha una doppia veste: rappresenta sia il vertice della Fisi Cab sia la città di Ovindoli, essendo stato eletto sindaco della cittadina marsicana pochi mesi fa: “Sono gare che richiedono una mole di lavoro elevata, quindi grazie allo sci club di Ovindoli e anche alla stazione sciistica Monte Magnola. Purtroppo le restrizioni legate al Covid non ci consentono di dare spazio a manifestazioni collaterali che altrimenti ci sarebbero state, come la tradizionale sfilata oppure le premiazioni fatte in una determinata forma. Lo spettacolo in pista sarò comunque assicurato, perché il livello delle atlete in gara è altissimo, ma crediamo sia giusto stare molto attenti a tutte le normative legate alla sicurezza, in primis”.

L’Abruzzo resterà uno dei luoghi principali dello sci italiano per tutto il mese di febbraio visto che, dopo la kermesse di sci alpino femminile Gran Prix Italia, toccherà anche allo sci di fondo: il 26 e 27 febbraio Pescocostanzo sarà sede della finale del prestigioso Criterium Interappenninico.