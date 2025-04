OVINDOLI: IMPIANTI RISALITA VALLE DELLE LENZUOLA, FIRMATA CONVENZIONE SECONDO LOTTO

OVINDOLI – “Con la firma dalla convenzione si parte ufficialmente con il progetto del secondo lotto degli impianti di risalita – Valle delle Lenzuola di Ovindoli”.

Lo fa sapere, in una nota, il sindaco di Ovindoli Angelo Ciminelli che spiega come oggi in Comune alla presenza dell’assessore regionale alle Infrastrutture Umberto D’Annuntiis, “abbiamo siglato il prestigioso contratto frutto del finanziamento FSC assegnato grazie all’impegno del presidente Marco Marsilio“.

“Con D’Annuntiis e l’assessore al Bilancio Mario Quaglieri, alla presenza dei dirigenti regionali e dei nostri responsabili abbiamo analizzato nel dettaglio tutti gli aspetti”, aggiunge il primo cittadino.

“Ancora un ringraziamento al governo Marsilio per aver creduto nel progetto e agli assessori D’Annuntiis e Quaglieri per questa giornata. Lavoriamo per raggiungere l’obiettivo nei tempi prestabiliti dal crono programma .Un’altra giornata positiva per il nostro territorio e per l’intero Abruzzo”, conclude il sindaco Ciminelli.