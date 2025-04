OVINDOLI OSPITERA’ IL 20 LUGLIO LA PRIMA EDIZIONE DI “XTERRA ABRUZZO TRAIL RUN”

OVINDOLI – Il 2025 segna una attesa novità per la community XTERRA: nasce XTERRA Abruzzo Trail Run, un nuovo appuntamento per i runner di tutto il mondo, che si inserisce nel circuito delle XTERRA Trail Run World Series. Dopo il Dolomiti di Brenta Trail, gli atleti si misureranno ancora una volta con le meraviglie naturali delle montagne italiane, questa volta sull’appennino. Due le distanze principali, con partenza e arrivo nel borgo di Ovindoli (L’Aquila), al via il prossimo 20 luglio: una maratona e una mezza maratona, ma anche una 10 km, più accessibile a tutti gli appassionati. Sarà un appuntamento destinato ad occupare un posto di rilievo nel panorama del trail running. L’evento nasce grazie al connubio tra XTERRA e il Gruppo Sportivo Celano (Aq) SSD a r.l.

“Il nostro lavoro è stato premiato con l’inizio della collaborazione con uno dei più importanti brand internazionali di sport outdoor, XTERRA, che ci ha permesso di dare vita a questo nuovo importantissimo appuntamento” annuncia il Presidente Loreto Ruscio. Dopo il Dolomiti di Brenta Trail, XTERRA Abruzzo Trail Run sarà il secondo evento delle XTERRA Trail Run World Series in Italia, confermando la crescita del circuito e la volontà, con questo evento, di esaltare le bellezze mozzafiato del Parco Regionale Velino Sirente, tra il Gran Sasso e la Maiella e di attirare nel cuore dell’Italia, atleti da tutto il mondo.

“L’amministrazione comunale di Ovindoli ringrazia il Gruppo Sportivo Celano e XTERRA e farà quanto necessario per garantire la buona riuscita della manifestazione che conferma la vocazione del nostro territorio per un turismo di qualità” ha dichiarato il Sindaco Angelo Ciminelli. Il percorso delle due distanze più lunghe, da 41 e 21 km, si svilupperà lungo i sentieri di montagna e porterà i runner alla conquista della vetta di Monte Magnola, con i suoi 2.222 metri, attraverso i suggestivi prati della Valle d’Arano, un ampio altopiano su cui spiccano le fitte faggete, in uno scenario naturale che renderà l’esperienza particolarmente emozionante.

Ma non ci saranno solo gare di lunga distanza: in concomitanza con XTERRA Abruzzo Trail Run, è prevista anche una gara adatta anche ai meno allenati, una 10 km che porterà i partecipanti dal Rifugio Val d’Arano fino all’affaccio delle Gole e ritorno. Il weekend sarà arricchito da eventi collaterali, all’insegna dello sport e del divertimento per atleti e accompagnatori. L’evento di Ovindoli, che precede di una settimana il decennale appuntamento con l’XTERRA Lake Scanno, si inserisce in un progetto più ampio che punta a trasformare l’Abruzzo in una destinazione di riferimento per gli sport outdoor.

Massimo Massacesi, leader di XTERRA Italy, conferma questa visione: “Il progetto per il 2026 è ambizioso: vogliamo creare un vero e proprio XTERRA Abruzzo Festival, con una settimana di eventi che offriranno un trail running a Ovindoli, un appuntamento con le gravel a Roccaraso e la gara di cross triathlon a Scanno che vedrà aggiungersi, già da quest’anno, una competizione di nuoto. Il nostro obiettivo è valorizzare queste meravigliose aree interne dell’Abruzzo aquilano e offrire agli sportivi un’esperienza senza precedenti.”