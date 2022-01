OVINDOLI: SKIALPDEIPARCHI SUL MONTE MAGNOLA, VINCONO BIGIONI E TEMPESTA

OVINDOLI – Si è aperto sabato 22 gennaio il 2022 dello Skialdeiparchi con il primo evento svolto nei pressi della stazione sciistica di Monte Magnola con l’ottava edizione del Magnola Snow Vertical in una serata tipicamente invernale con clima rigido e vento in quota che però non ha scoraggiato i circa quaranta appassionati che si sono ritrovati sulla stazione sciistica coordinatrice dell’evento insieme a Live Your Mountain.

Percorso di 500m di D+ con partenza alla base della Telecabina e arrivo presso il rifugio Monte Freddo.

Essendo un evento promozionale è stata data anche ai runners che volevano cimentarsi con la neve la possibilità di partecipare a quello che è stato un momento di condivisione che si è voluto portare avanti nonostante le difficoltà ambientali e logistiche ancora dovute alla pandemia in atto.

In campo maschile vittoria di Giuseppe Bigioni che con il tempo di 22m e 54s ha preceduto Emanuele Lattanzi (24m 13s) e Crisi Emanuele (24 m 18s).

Tra le donne vittoria di Raffaella Tempesta con il tempo 28m 33s.

Segnaliamo che il più rapido in assoluto è stato il runner Andrea Marinucci con il tempo di 22m e 23s

Lo Skialdeiparchida appuntamento il 6 febbraio per una delle classicissime il “Vallefredda skiraid” nel comprensorio sciistico del Gran Sasso.