PACE FISCALE E PACE IN UCRAINA: IN TANTI AI GAZEBO DELLA LEGA IN ABRUZZO

PESCARA – Tanta partecipazione sabato e domenica scorsi ai gazebo della Lega, presenti in oltre 20 piazze abruzzesi, per dire sì alla pace in Ucraina e per sostenere la proposta del partito “per una vera e definitiva Pace Fiscale in Italia”. “E’ stata una occasione di ascolto e confronto con i cittadini su questioni che riteniamo fondamentali per il territorio e per il Paese”, spiega il coordinatore regionale della Lega Abruzzo, Vincenzo D’Incecco.

“Bisogna accelerare con la rottamazione delle cartelle esattoriali: 120 rate tutte uguali in dieci anni, senza sanzioni e interessi, per aiutare milioni di italiani onesti in difficoltà. E bisogna fermare subito – sottolinea D’Incecco – la guerra in Ucraina che minaccia la nostra sicurezza e rischia di provocare ripercussioni pesanti su famiglie e imprese italiane. L’unica strada per costruire la pace è la diplomazia, non certo il riarmo come vuole la sinistra. Un ringraziamento va a tutti coloro che sono venuti a firmare ai nostri gazebo e ai sostenitori e ai militanti della Lega che hanno reso possibile l’iniziativa”.