PACE FISCALE E PACE IN UCRAINA: SABATO E DOMENICA GAZEBO DELLA LEGA NELLE PIAZZE ABRUZZESI

L’AQUILA – Sabato 8 e domenica 9 marzo la Lega Abruzzo sarà nelle piazze abruzzesi per la pace fiscale e la pace in Ucraina.

“E’ fondamentale una pace fiscale giusta e definitiva”, scrive in una nota il coordinatore regionale della Lega Vincenzo D’Incecco. “Chiediamo di accelerare sulla rottamazione di milioni di cartelle esattoriali. Questa misura non vuole assolutamente essere un regalo a evasori e furbetti, ma un sostegno per chi si è trovato in difficoltà e non è riuscito a pagare i propri debiti. Saldare tutto, senza sanzioni e interessi, in 10 anni con 120 rate tutte uguali è la nostra proposta. Una proposta di buon senso lontanissima dalla folle patrimoniale europea su casa e risparmi che vorrebbe imporci la sinistra”.

“Ma saremo in piazza anche per chiedere la fine della guerra in Ucraina. I nostri gazebo saranno poi, come sempre, l’occasione per incontrare e ascoltare i cittadini e, inoltre, per ricordare nel giorno della Festa della donna i nostri impegni a tutela delle mamme, delle lavoratrici, delle ragazze a cominciare dal Codice rosso anti-violenza voluto proprio dalla Lega”.

DOVE SARANNO I GAZEBO DELLA LEGA

Provincia dell’Aquila:

Sabato 8: L’Aquila (corso Vittorio Emanuele-Quattro Cantoni) dalle 16 alle 19; Avezzano (piazza Risorgimento) dalle 16 alle 20; Sulmona (corso Ovidio portici presso Bar Europa) dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20.

Domenica 9: Sulmona (corso Ovidio portici presso Bar Europa) dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20.

Provincia di Pescara:

Sabato 8: Pescara (piazza Sacro Cuore) dalle 16 alle 19; Montesilvano (piazzale antistante Chiesa Sant’Antonio) dalle 10 alle 13; Cugnoli (via Roma) dalle 9.30 alle 12.30.

Domenica 9: Pescara (piazza Sacro Cuore) dalle 16 alle 19; Montebello di Bertona (piazza Sandro Pertini) dalle 10 alle 12.30; Scafa (piazza Matteotti) dalle 10.30 alle 12.30.

Provincia di Chieti:

Sabato 8: Atessa (piazza Garibaldi) dalle 16 alle 19; Casoli (corso Umberto) dalle 10 alle 12; Francavilla al Mare (piazza Sirena) dalle 15.30 alle 18; Lanciano (corso Trento e Trieste 71) dalle 11 alle 13; Ortona (corso Vittorio Emanuele 113) dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 18 alle 19.30.

Domenica 9: Chieti (piazza Valignani) dalle 9 alle 13; Piazzano di Atessa (piazza Abruzzo) dalle 10.30 alle 12.30; Francavilla al Mare (piazza Sant’Alfonso) dalle 10 alle 12.30; Guardiagrele (piazza Santa Maria Maggiore) dalle 10 alle 13; Ortona (corso Vittorio Emanuele 113) dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 18 alle 19.30, Vasto (piazza Diomede) dalle 17 alle 20.

Provincia Teramo:

Sabato 8: Teramo (corso San Giorgio) dalle 9.30 alle 13; Silvi (piazza Marconi) dalle 10 alle 12.