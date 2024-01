PACENTRO: ACCENDE PETARDO CHE GLI SCOPPIA IN MANO, ARTO DA AMPUTARE

PACENTRO – Accende un petardo e si ferisce alla mano. L’arto è da amputare. Poteva finire in tragedia il capodanno in montagna per un 20enne, originario di Roma, che stava festeggiando il nuovo anno con amici e familiari a Pacentro, in provincia dell’Aquila. Subito dopo il brindisi di mezzanotte, il ventenne ha acceso un petardo che, accidentalmente, gli è scoppiato tra le mani.

Raccapricciante la scena che si è presentata sotto gli occhi dei soccorritori dell’ambulanza del 118, che è stata immediatamente allertata sul numero di emergenza da passanti ed avventori.

I sanitari hanno trattato sul posto il giovane prima del trasferimento nel pronto soccorso dell’ospedale di Sulmona per ulteriori accertamenti.

Poi la corsa in sala operatoria per l’intervento d’urgenza che ha portato, per il momento, alla revisione della ferita in attesa della consulenza del chirurgo della mano.

Tuttavia, secondo i sanitari, le ferite sono talmente gravi da rendere impossibile la ricostruzione delle dita della mano destra. Pacentro come Sulmona aveva emesso l’ordinanza del divieto di esplosione di botti e petardi nelle zone sensibili del territorio comunale. Sulla vicenda si stanno svolgendo gli accertamenti della compagnia dei carabinieri di Sulmona.



Nella notte di San Silvestro, a Pescara non sono stati registrati feriti, incidenti o problemi di ordine pubblico.

I servizi disposti dal Questore Liguori si sono svolti regolarmente, consentendo anche l’arresto di un 18enne pescarese già noto alle Forze dell’Ordine che, in stato di alterazione psico-fisica, nel cuore di Pescara Vecchia ha assunto un comportamento molesto ed aggressivo nei confronti di altri avventori dei locali circostanti. L’intervento tempestivo del personale della Polizia di Stato ha impedito che la situazione potesse degenerare; tuttavia, a quel punto, il giovane ha aggredito violentemente gli operatori e danneggiato dei veicoli di servizio oltre ad alcune vetture in sosta, motivo per il quale è stato arrestato in flagranza per danneggiamento aggravato, minaccia aggravata, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

Sono stati effettuati due interventi da parte dei Vigili del fuoco: il primo per un principio di incendio di un albero verosimilmente causato dall’atterraggio di una lanterna cinese, mentre il secondo per un incendio di un’autovettura, in merito al quale sembrerebbe esclusa l’origine dolosa.