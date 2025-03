PACENTRO: ARRIVA RELIQUIA DI PAPA GIOVANNI PAOLO II, SARA’ ESPOSTA PER UNA SETTIMANA

PACENTRO – A Pacentro (L’Aquila) arriva una reliquia di Papa Giovanni Paolo II: una sua ciocca di capelli sarà esposta continuamente sabato e domenica, poi durante le funzioni religiose fino all’11 aprile.

Si legge in una nota del Comune: “La nostra comunità si prepara a vivere un significativo appuntamento di fede e devozione in occasione dell’anno giubilare in corso: grazie infatti all’appartenenza di Pacentro alla Rete delle Città Marciane (che riunisce quante località italiane venerano San Marco Evangelista quale patrono) avremo modo di ospitare – a partire dal prossimo 5 aprile – l’ultima tappa della Peregrinatio della Reliquia “ex capillis” di San Giovanni Paolo II, una delle figure chiave della storia a cavallo tra il Novecento e i primi anni Duemila, figura di rilievo globale che ha ispirato molti di noi, cristiani cattolici e non solo”.

“La reliquia del Papa Santo vedrà nel nostro splendido paese e nella imponente Chiesa di Santa Maria della Misericordia, infatti, la tappa conclusiva del suo viaggio attraverso le comunità marciane d’Italia, incominciato nello scorso autunno, unica tappa abruzzese del percorso lungo la penisola, l’ultima, prima del rientro ‘in patria’, a Teggiano, in provincia di Salerno, il prossimo 11 aprile”.

“Nel corso della domenica 6 aprile poi, nel pomeriggio, avremo un ulteriore e privilegiato momento, con l’incontro pubblico con Fabio Zavattaro, già vaticanista del TG1, attualmente Direttore Scientifico della Scuola di Giornalismo della Lumsa, diretto conoscitore del Papa polacco, nonché storico volto dei collegamenti da Piazza San Pietro e vaticanista di lungo corso, che avremo l’onore di ascoltare intervistato dalla giornalista Vanessa Quinto di Rai News24″.

Il programma completo e dettagliato di tutte le funzioni che si svolgeranno durante la permanenza della Reliquia presso la nostra comunità è disponibile nella sezione notizie del nostro sito www.comune.pacentro.aq.it.