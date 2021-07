PACENTRO, MALTRATTAMENTI A BAMBINI: DENUNCIATA MAESTRA SCUOLA DELL’INFANZIA

PACENTRTO – È stata denunciata dai genitori di una decina di piccoli alunni, per maltrattamenti nei loro confronti, T.T., 52enne e insegnante alla scuola dell’infanzia di Pacentro (L’Aquila).

Secondo quanto si legge sul quotidiano Il Centro, la donna è accusata di violenze fisiche, percosse sul fondo schiena, strattonamenti, urla e richiami fino a far sbattere i piccoli testa contro testa; a far emergere i maltrattamenti sono stati gli stessi bambini una volta tornati a casa. Sono state poi le mamme, a seguito dei racconti, a decidere di recarsi in caserma a denunciare i fatti.

L’insegnante è comparsa giovedì scorso davanti al giudice per le indagini preliminari e tramite i suoi difensori, gli avvocati Uberto Di Pillo e Fabio Liberatore, ha chiesto di poter accedere al rito abbreviato, che in caso di condanna darebbe diritto allo sconto di un terzo della pena. Una mossa strategica della difesa, quella della richiesta di rito alternativo, volta a evitare alla parte civile di ampliare le prove, visto che sembra che l’educatrice abbia adottato comportamenti non onosni nei confronti dei piccoli alunni già in passato.

Nè l’avvocato di parte civile, Clementina Settevendemie, che assiste le famiglie nè il pubblico ministero, così il gup Marta Sarnelli, si sono però opposti. Il Procedimento è stato quindi rinviato all’11 novembre prossimo; toccherà ora al giudice, dopo aver ascoltato le parti, decidere se la donna andrà condannata o meno.