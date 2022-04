PACENTRO: MANUELA ARCURI MADRINA DELLA CORSA DEGLI ZINGARI 2022

PACENTRO – Sarà l’attrice e showgirl Manuela Arcuri la madrina della nuova edizione della Corsa degli Zingari, in programma il 4 settembre a Pacentro.

La manifestazione tornerà con una giornata di festa e delle preziose novità, come ha annunciato il vulcanico presidente dell’associazione Corsa degli Zingari Giuseppe De Chellis, che porta avanti la tradizione con entusiasmo e passione. La Corsa degli Zingari è organizzata dall’omonima associazione con la Confraternita della Madonna di Loreto.

«Nel 2020 La Corsa è stata una delle rare manifestazioni organizzate nel Centro-Sud. Quell’anno, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, siamo riusciti a proporre più di un evento legato alla manifestazione: la serata con protagonisti Andrea Scanzi e i Floyd on the Wing e il concerto di Michele Zarrillo. L’organizzazione è stata particolarmente apprezzata dalle autorità preposte, che hanno parlato di “modello Pacentro”: questo ci ha riempito di orgoglio ed è una grande nota di merito”, racconta De Chellis.

“Dopo il successo del 2021, con i concerti dei Collage e dei Gemelli Diversi, ci prepariamo a una nuova edizione della Corsa degli Zingari con una presenza d’eccezione. Manuela Arcuri conosceva già da tempo la nostra manifestazione e ha accettato volentieri di ricoprire il ruolo di madrina: siamo onorati della sua partecipazione”.

Manuela Arcuri raccoglie il testimone da Matilde Brandi, madrina della manifestazione lo scorso anno. Nel 2020, invece, il ruolo era stato ricoperto da Barbara Chiappini.

Ci sono le condizioni perché l’edizione 2022, annuncia il presidente, torni alle origini.

“Torneremo al passato, alle antiche tradizioni. Dopo due anni, tornerà la processione della Madonna di Loreto con la festa nel paese. Il percorso seguito dalla Madonna sarà illuminato dalle luminarie apposte per l’occasione. Ci sarà anche la Corsa degli Zingarelli, per i bambini: negli anni scorsi non ci sono state le condizioni perché potesse svolgersi in sicurezza. Stiamo pedalando a pieno ritmo per la candidatura a Patrimonio Culturale Immateriale Unesco, la nostra equipe sta lavorando moltissimo per ottenere questo importante risultato”.

Come lo scorso anno, la Corsa degli Zingari, tra sacro e profano, verrà trasmessa in diretta su Sky.