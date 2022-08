PACENTRO: RIAPERTA LA STRADA PROVINCIALE MORRONESE, CHIUSA DA SETTE ANNI

SULMONA – L’Amministrazione Provinciale dell’Aquila rende noto che a seguito dell’ultimazione dei lavori è stata riaperta definitivamente la strada provinciale n.13 “Morronese” che collega Pacentro con la frazione di Marane nel Comune di Sulmona.

I lavori, dall’importo complessivo di 500.000,00, sono stati eseguiti dalla ditta Tiss Ingegneria di Varese.

“Si tratta di un’arteria stradale strategica per la viabilità della zona – ha dichiarato il Presidente della Provincia Angelo Caruso – sono stati fatti degli importanti lavori di messa in sicurezza. Visto il periodo, mi auguro che questa riapertura possa essere una motivazione ulteriore per visitare le aree limitrofe e incrementare lo sviluppo del territorio”.