PACENTRO: SEI CASI POSITIVI, SCATTA SCREENING DI MASSA. ATTESA PER ESITO TAMPONE SU COPPIA AMERICANA

L’AQUILA – A Pacentro, in provincia dell’Aquila, torna l’allerta contagi. Sono stati infatti accertati sei casi, tra cui un intera famiglia non vaccinata. come riferisce Ondatv, il sindaco, Guido Angelilli, sta organizzando per fissare la seduta di screening per la popolazione che si svolgerà verosimilmente nella giornata di venerdì.

Per le prossime ore si attende anche l’esito del tampone sulla coppia di americani ospite dell’80 enne ricoverato nei giorni scorsi. Per questo “Ho già i tamponi e stiamo reperendo il personale medico”- annuncia il primo cittadino. Modalità e dettagli saranno resi noti nei prossimi giorni.