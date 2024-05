PADRE PICCHIA 15ENNE DAVANTI ALLA SCUOLA DI ORTONA: “HA BULLIZZATO MIO FIGLIO”

ORTONA – Lo ha aspettato fuori da scuola e poi lo ha picchiato. Così un papà di 49 anni ha aggredito uno studente quindicenne davanti a un l’istituto scolastico di Ortona nel chietino. Lo riporta il Centro. «Lui e i suoi amici», è stata la motivazione del genitore, «bullizzano mio figlio». Sul grave episodio indagano ora i carabinieri, che stanno ascoltando anche i testimoni per fissare le coordinate di questa imboscata che – dal punto di vista fisico – avrebbe potuto avere conseguenze ben più significative per la vittima visto che un altro studente è poi intervenuto per bloccare l’aggressione.

I militari hanno bloccato l’uomo e lo hanno portato in caserma per accertamenti. Il presunto bullo picchiato, almeno per ora, non si sarebbe ancora fatto medicare in ospedale. L’altro studente, invece, si è recato al pronto soccorso per poi essere dimesso con alcuni giorni di prognosi. Nei confronti dell’aggressore, almeno per il momento, non sono scattati provvedimenti, considerando che si tratta di reati procedibili a querela di parte e, finora, non sono state formalizzate denunce da parte dei due studenti coinvolti, secondo quanto riferisce il giornale.