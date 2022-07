PAESAGGI SPETTACOLARI: PERCORSO DI PAROLE E MUSICA NELL’AREA ARCHEOLOGICA DI PELTUINUM

L’AQUILA – Un percorso nel sito archeologico di Peltuinum di Prata d’Ansedonia, n provincia dell’Aquila, per un gruppo di spettatori guidati da un sistema di cuffie wireless. Camminando in un universo di testi, suoni e suggestioni i partecipanti saranno immersi nella città che fu, con la sua vita e la sua natura transumante. L’appuntamento per domenica alle ore 19

La narrazione itinerante nel sito archeologico è a cura di Sara Cocuzzi, suoni di Diego Sebastiani, voce di Tiziana Irti e regia di Giancarlo Gentilucci: La Produzione è di Arti e Spettacolo con il sostegno del Comune di Prata D’Ansidonia

Lo spettacolo è parte di “Paesaggi spettacolari”, un progetto di rete trasversale che punta alla (ri)creazione di una comunità teatrale attraverso la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del territorio e che prevede la realizzazione di spettacoli dal vivo e suggestioni artistiche in percorsi a piedi in particolari contesti architettonici dell’entroterra abruzzese.

Partner del progetto è Natourarte/Guide Abruzzo, Gransassoguides, Archeoclub, Peltuinum.org L’ingresso gratuito. La partenza è dall’ingresso dell’area archeologica. E’ consigliabile l’uso di scarpe chiuse.

Per la consegna delle cuffie sarà richiesto un documento di identità

Info al 348.6003614 o info@artiespettacolo.org.