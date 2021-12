“PAESI NARRANTI…A PASSO DI VITA”: PRIMO EVENTO COOP IL BOSSO NEL BORGO DI CAPESTRANO

L’AQUILA – Paesi Narranti…A passi di Vita”, nel borgo di Capestrano, è il primo di una serie di eventi del progetto “A Passi di Vita” ideato dalla cooperativa Il Bosso con la preziosa collaborazione di Paesaggi Sonori e dello scrittore Alessandro Chiappanuvoli, patrocinato dal Comune di Capestrano e finanziato dalla Fondazione CarispAq e con la collaborazione della Pro loco di Capestrano e del Centro Studi di San Giovanni di Capestrano.

Il progetto ha l’obiettivo di far sperimentare la conoscenza del territorio dell’Abruzzo interno tramite le opere letterarie o le biografie dei suoi personaggi storico-culturali, la musica e la tradizione gastronomica locale.

Durante l’evento di “Paesi Narranti”, affronteremo la figura di Giovanni da Capestrano attraverso scritti e letture, ascolteremo le storie di paese degli abitanti del borgo, avremo modo di assistere ad uno spettacolo di musica e di illustrazioni analogiche dei Fossick Project, e goderci, a chiusura, nel cortile del Castello Piccolomini, ci godremo un calice di vino con la degustazione di prodotti tipici.

Trekking urbano e reading letterario, tra letture e racconti di paese

Attraverso la biografia letteraria di Alessandro Chiappanuvoli e le letture di Paolo Setta, ripercorreremo la giovinezza, la formazione, la conversione di Giovanni da Capestrano e il suo rapporto con il paese natio e l’Abruzzo.

Durante il percorso ci saranno anche alcuni momenti di confronto e di racconto con gli abitanti del paese, coloro che hanno vissuto e vivono questi luoghi e che ci faranno partecipi delle loro storie.

Fossick Project, spettacolo di musica e illustrazioni analogiche

Le artiste portano in scena una forma contemporanea di teatro delle ombre, un viaggio musicale che racconta dell’impatto del cambiamento climatico sul pianeta e sul mondo animale e porta a riflettere sul ruolo di ognuno nella costruzione di un mondo sostenibile, regnato dall’armonia tra le specie viventi. Brani originali dal vivo, in parte in italiano e in parte in inglese, si fondono a immagini create attraverso la tecnica dell’animazione analogica e l’utilizzo di un videoproiettore a lavagna luminosa sulla quale Cecilia Valagussa muove a vista marionette e personaggi creati su ritagli di gelatine colorate e altri materiali come sabbia, acqua e piccoli oggetti.

Degustazione enogastronomica

La degustazione sarà un momento dedicato alla scoperta di alcuni tra i sapori ed i saperi tipici del territorio: un momento attraverso il quale gli ospiti godranno di un aperitivo relazionale preparato dalla Pro Loco di Capestrano, a base di prodotti tipici del territorio e dell’ottimo vino.

Programma dell’evento:

Ore 14:30, Piazzale antistante il Castello Piccolomini

Accoglienza e presentazione dell’evento con il Prof. Stefano Boero e Alessandro Chiappanuvoli

Ore 15:00 Centro Storico > Convento di San Giovanni da Capestrano

Inizio Trekking urbano “Tra Letture e Racconti di Paese”

Reading di Paolo Setta sulla vita di San Giovanni. Scritti di Alessandro Chiappanuvoli

Ore 18:00 Auditorium del Castello Piccolomini

Fossick Project

Spettacolo di musica e illustrazioni analogiche di e con Marta Del Grandi e Cecilia Valagussa

Ore 19:30 Castello Piccolomini

Degustazione di prodotti tipici a cura della Pro Loco di Capestrano

Siete tutti invitati a partecipare.

Informazioni e prenotazioni:

Il Bosso

Tel. 0859808009

Mail info@ilbosso.com