PAESTUM: LA SCRITTRICE AQUILANA PELLICCIONE VINCE IL PREMIO DELLA CRITICA CON “ZITTITA”

L’AQUILA – Con l’opera “Zittita”, la giornalista e scrittrice aquilana, Monica Pelliccione, ha vinto il premio della critica al 63esimo “Premio nazionale Paestum”. La cerimonia di consegna dei riconoscimenti si e’ svolta il 6 dicembre, nell’aula consiliare Carmine Manzi del Palazzo Vanvilletiano, a San Severino. Nato nel 1960 e gestito dall’Accademia letteraria di Paestum, il premio “riconosce talenti letterari e promuove la cultura, con una forte connessione con il territorio archeologico di Paestum”.

L’opera letteraria della Pelliccione, contro la violenza fisica e psicologica sulle donne anche in ambito professionale e lavorativo , ha ottenuto una più di 30 riconoscimenti riconoscimenti nazionali e internazionali tra cui il premio Surrentum , il premio letterario internazionale “Athena ars” a Genova, il premio internazionale di letteratura “Per troppa vita che ho nel sangue”, a Lecco, il Premio accademico di letteratura contemporanea Lucius Annaeus Seneca, dell’Accademia delle arti e delle scienze filosofiche di Bari, con l’Alto patrocinio del Parlamento europeo, della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Senato e della Camera, il premio internazionale Academy Switzerland e “I fiori sull’acqua” alla memoria di Melania Rea, a Firenze. Dall’opera letteraria “Zittita!” è nato un Melologo musicato dalla compositrice Rossella Spinosa con la voce recitante dell’attrice Rai Sonia Grandis, andato in scena in molti teatri italiani tra cui Milano, Lecco, Como e rappresentato all’Aquila a novembre 2024, all’auditorium Casella.

Il racconto, alla base della produzione esclusiva di Lombardia Musica, pone lo sguardo sul mondo femminile, rappresentato in tutta la sua fragilità, in antitesi alla forza che deriva dai soprusi subiti nella sfera sentimentale e professionale. Pelliccione, autrice di nove saggi, ha al suo attivo 67 premi nazionali e internazionali. E’ stata insignita del titolo di Ambasciatrice agli Stati della Universum Accademy Switzerland, dei Premi alla carriera Leone d’oro alato di San Marco di Venezia e “The Grand Awaed to Excellence” , di recente, e’ stata nominata consigliere del Comitato tecnico-scientifico del Cammino Europeo di Margherita d’Austria.