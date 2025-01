PAGANICA CELEBRA SANT’ANTONIO: BENEDIZIONE E SFILATA BELLEZZA ANIMALI, VINCE CAPRA MARIETTA

L’AQUILA – Per celebrare la festa di Sant’Antonio Abate, anche quest’anno cavalli, mucche, asini e capre, cani, galli, criceti e colombe, assieme ai loro padroni, si sono dati appuntamento nell’aia di Sant’Antonio, di Paganica, frazione dell’Aquila dove un tempo si svolgeva la grande fiera degli animali, per una sfilata di bellezza e per ricevere la benedizione.

Anche questa edizione della festa di Sant’Antonio Abate è stata organizzata dall’Amministrazione separata degli usi civici di Paganica e San Gregorio (Asbuc) assieme alla Proloco di Paganica.

Ricchi premi per tutti gli animali partecipanti, ma a seguito del responso della giuria composta dai veterinari Annamaria Rotellini, Rossella Cicino, Rolando Ciambotti e Natascia Di Filippo, a meritare il primo premio è la capretta nera Marietta, di Domenico Cacio, che ha vinto una pecora gravida o, a scelta, il corrispettivo in denaro, secondo posto per il gallo Scattotino, di Riccardo Petrocco, terzo posto per le due colombe Colombelle di Federico Petrocco, quarto posto per il gallo Pippo di Daniela Romano e quinto posto per l’asino Martino di Secondino Moro.

Commenta il presidente Asbuc Fernando Galletti: “Siamo davvero contenti che anche quest’anno ci sia stata tanta partecipazione ed entusiasmo. E’ la conferma che siamo qui a Paganica una comunità viva, legata alle sue tradizioni. Il nostro messaggio vuole essere anche quello di prendersi cura degli animali d’affezione e domestici, garantendo il loro benessere, contrastare con forza ogni forma di maltrattamento”.

Tra gli animali protagonisti anche Lulù, che ha appena partorito in una legnaia, adottata dagli Usi civici di Paganica che stanno cercando di far adottare i quattro bellissimi cuccioli.

Nel corso dell’iniziativa l’Asbuc ha offerto la tradizionale minestra di fagioli e cotiche, cioccolata calda e vin brulè.