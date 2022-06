PAGANICA: I GIOVEDI’ DELLA BANDA, QUATTRO INCONTRI LETTERARI, IL 14 LUGLIO OSPITE PAOLO FIORUCCI

L’AQUILA – Si svolgerà a Paganica la prima edizione degli Incontri letterari, i giovedì della Banda. quattro appuntamenti a cadenza settimanale con inizio il 14 luglio e i tre giovedì seguenti.

Davanti la sede del Concerto Bandistico Città di Paganica si susseguiranno vari autori chiamati a presentare i loro ultimi lavori letterari e a disquisire di letteratura e tanto altro.

Il salotto letterario avrà come primo ospite il 14 luglio alle ore 18 Giuseppe Placidi con la rubrica ” 5 minuti un libro ” con il volume ” Quella notte che durò una settimana”.

A seguire l’ ospite principale il ” Libraio di notte” Paolo Fiorucci con il suo libro di poesie ” Quando piove canto più forte”. Il secondo giovedì il 21 luglio avremo ospiti Antonio Zenadocchio con la silloge ” Io e me ” e il professore e critico letterario Massimo Pasqualone con il suo ultimo libro dialettale ” Massere”.

Il 28 luglio evento clou con Antonio Fruci e alcuni autori di “Aquilaners” raccolta di racconti editi da l’A. E a seguire l’Abruzzese fuori sede, Gino Bucci con il suo ultimo lavoro ” Rime toscibili “.

La manifestazione si chiuderà il 4 Agosto con una giornata dedicata ai più piccoli.

Per 5 minuti un libro, Noemi Iezzi parlerà di “Le favole di Afrodite”. Raffaele Alloggia per la sezione VAS di Paganica parlerà ai giovani sull’importanza della donazione.# Il sangue bene prezioso “. A seguire Maria Elena Comperti con lo spettacolo ” Aria,giochi di bolle e parole” Per finire poi con Domenico Capanna che interpreterà una bella storia musicata ” La banda sbanda”. Partner dell’iniziativa RL1, VAS Paganica, BCC e Associazione culturale La Riga di mezzo