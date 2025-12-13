PAGANICA RUGBY: E’ USCITO IL CALENDARIO 2026

L’AQUILA – La Polisportiva Paganica Rugby annuncia l’uscita del calendario 2026.

Quest’anno – viene spiegato in una nota – il tema scelto è stato quello della “settimana del rugbista”, con immagini che ritraggono gli atleti della prima squadra non solo nelle partite della domenica ma anche durante le attività settimanali svolte in preparazione dell’incontro,quindi gli allenamenti in notturna, il lavoro in palestra, i vari momenti delle trasferte in bus e poi quelli immediatamente precedenti alla partita, come la consegna delle maglie.

Il tutto con l’obiettivo di ottenere il risultato descritto nella foto del mese di dicembre: la meta.

Uno spazio è stato poi riservato ai giovani atleti dei settori propaganda e juniores.

Per questo calendario il Club rossonero si è avvalso della collaborazione di Marcello Spimpolo per l’ideazione e le foto della prima squadra, di Giuseppe Di Francescantonio, Mauro Ferella, Maura Perrotti ed Evasio Bottoni per le foto dei settori propaganda e juniores. La parte grafica e la stampa sono state affidate ad Arkhè di Paolo Leone.

Il calendario sarà disponibile da domenica 14 presso gli impianti sportivi “Iovenitti” in occasione dell’incontro di campionato dei rossoneri contro il Civitavecchia Centumcellae.