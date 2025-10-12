PAGANICA RUGBY: PRESENTATA LA STAGIONE 2025-2026

L’AQUILA – Nella cornice dello stadio Iovenitti si è tenuta la presentazione ufficiale della stagione sportiva 2025/2026 del Paganica Rugby.

In una sala gremita la Società ha illustrato progetti, iniziative e soprattutto ha presentato alla comunità lo staff societario e quello tecnico dei settori propaganda e juniores fino ad arrivare a quello del primo XV.

A presentare l’evento un amico del Club rossonero, il giornalista sportivo Angelo Liberatore.

A inizio manifestazione – si legge in una nota – sono intervenuti, per i saluti di rito, il consigliere comunale Guglielmo Santella, in rappresentanza del Comune dell’Aquila, Carla Ianni, per il Comitato regionale Abruzzo, Mauro Scopano, presidente della Rugby L’Aquila.

È stato poi il presidente rossonero Antonio Rotellini a illustrare le linee guida del progetto “Paganica 2029” sintetizzando quelli che sono gli obiettivi che il Club si è posto in vista del sessantesimo anniversario di questa che è una delle più antiche società della attuale Serie A italiana di rugby.

Successivamente il direttore tecnico, Sergio Rotellini, e il responsabile tecnico del Minirugby, professor Antonello Cappelletti, hanno presentato i settori Propaganda e Juniores e illustrato il progetto tecnico societario.

La seconda parte dell’evento è stata poi dedicata alla Squadra Seniores, nelle varie componenti dello staff medico e tecnico, chiudendo poi con la rosa dei giocatori.

Dopo le foto di rito, un brindisi per augurare a tutti una fantastica stagione sportiva.