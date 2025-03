PAGANICA RUGBY SCONFITTA A FIRENZE, 33 A 18 IL RISULTATO FINALE PER I TOSCANI

L’AQUILA – Una partita “strana” come l’ha definita coach Rotellini a fine incontro.

Più equilibrata di quanto dica il punteggio finale considerando che fino al 35mo del primo tempo il punteggio era sul 19 a 15 per i padroni di casa e che nel secondo tempo il parziale è stato solo di 7 a 0 sempre per i toscani.

Di seguito la nota completa.

E allora cosa non è andato coach Rotellini?

“Nel primo tempo abbiamo attuato il piano di gioco studiato ed abbiamo ribattuto colpo su colpo alle segnature avversarie e quindi sono soddisfattissimo dei primi 40 minuti dove abbiamo giocato alla pari con la terza forza del campionato. Molto meno soddisfatto della ripresa, il ritmo si è abbassato e noi siamo calati non fisicamente ma come approccio mentale alla partita. Non abbiamo concretizzato quanto creato, abbiamo avuto troppa frenesia e quindi abbiamo sbagliato troppo in attacco concedendo palloni alla difesa toscana”.

Come detto, fino a 5 minuti dalla fine del primo tempo la partita era in equilibrio (19-15) quando in occasione di un attacco toscano l’arbitro interpretava come “avanti” volontario un tentativo di intercetto di Anitori e comminava un giallo al giocatore rossonero e decretava la meta di punizione per Firenze.

Prima frazione che terminava quindi 26 a 18 e con l’uomo in più per i toscani.

Nel secondo tempo il Paganica teneva botta anche in inferiorità numerica e l’attacco avversario varcava solo una volta la linea di meta rossonera.

Ma, come detto dal coach, l’attacco non sfruttava tutte le occasioni create non portando a casa neanche un punto.

Da sottolineare che purtroppo anche a Firenze si è allungata la lista degli infortunati in casa rossonera, con Buli e Del Zingaro costretti ad uscire anzitempo dal campo.

I punti per il Paganica vengono da due mete messe a segno dal figiano Buli e da due calci ed una trasformazione di Stefano Rotellini.

Nonostante la sconfitta il Paganica rimane al quartultimo posto in classifica che gli eviterebbe i playout.

Domenica prossima allo Iovenitti sarà derby di ritorno con la Rugby L’Aquila.