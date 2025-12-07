PAGANICA RUGBY SCONFITTA A NAPOLI: L’AMATORI REGOLA I ROSSONERI PER 25 A 5

L’AQUILA – Il Paganica esce sconfitto dal campo dell’Amatori Rugby Napoli dopo una prestazione sicuramente sottotono rispetto alle sue prime partite di questo campionato.

I rossoneri, in formazione rimaneggiata per l’assenza dei due stranieri Buli e Kilasonia, parte abbastanza bene reggendo l’urto in mischia degli avanti partenopei che,come a solito, si dimostrano compatti e ruvidi e fino al 7mo la partita rimane sullo 0 a 0 con errori nei due calci avuti da parte di entrambe le squadre.

Fra il 7mo ed il 14mo la partita ha un sussulto e vede tre mete: due del Napoli ed una del Paganica con Simone Del Zingaro. Prima della fine del primo tempo c’è tempo per un calcio di punizione di Stefano Rotellini ma il cecchino rossonero oggi non è in giornata e la prima frazione termina sul 14 a 5 per i napoletani.

Con tutta la seconda frazione a disposizione ci sarebbe tutto il tempo per il Paganica per chiudere il gap e raddrizzare la partita ma la troppa frenesia nelle giocate e i numerosi errori di handling vanificano tutte le azioni rossonere che arrivano più volte ad un passo dalla meta ma senza mai varcare la linea.

Sono invece i partenopei ad andare a tabellino con due calci piazzati ed una meta non trasformata che fissano il risultato definito sul 22 a 5 per i padroni di casa.

Coach Rotellini: ” Oggi purtroppo non siamo scesi in campo con la dovuta attenzione e concentrazione e quando è così, non riesci a seguire il piano di gioco prefissato e ne paghi le conseguenze”.

Con questa vittoria i partenopei scavalcano i rossoneri di un punto in classifica.

Domenica prossima il Paganica giocherà in casa con la capolista Civitavecchia che oggi ha battuto 59 a 10 la Lazio.