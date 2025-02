PAGANICA RUGBY SCONFITTA DALLA RUGBY ROMA, “MERITAVAMO DI PIU’ MA OGGI SIAMO STATI UNA SQUADRA”

L’AQUIILA – “Sono orgoglioso di ognuno di voi, meritavamo di più e lo sappiamo, ma oggi siamo stati una squadra e vi ringrazio di questo”.

Queste le parole di capitan Cialente rivolte ai suoi compagni nel “cerchio” a fine partite.

A Cialente fa eco coach Rotellini che, pur amareggiato per il punto di bonus difensivo perso solo a due minuti dalla fine, riconosce ai suoi l’attitudine e l’attaccamento alla maglia dimostrate in campo, specialmente quando erano molto indietro nel punteggio.

Il non aver mollato mai,tanto da arrivare anche ad avere la possibilità del pareggio, è la cosa veramente positiva di questa partita per i rossoneri.

“Da adesso in poi non abbiamo più alibi, questa squadra oggi ha dimostrato di potersela giocare con chiunque in questa Serie A e l’atteggiamento che dovremo avere dalla prossima partita in poi dovrà derivare da questa consapevolezza”.

Parte forte la Roma al calcio d’inizio ed al quarto d’ora ha già violato la linea di meta del Paganica due volte, allo scadere terza meta laziale intervallata solo da un calcio di Stefano Rotellini per i rossoneri.

Nel secondo tempo segnali di ripresa del Paganica ma massimo vantaggio dei romani fino al 27 a 6. Da quel momento in poi reazione veemente dei ragazzi rossoneri, praticamente una sola squadra in campo, due mete ed un calcio per il Paganica che portano il parziale sul 27 a 21. I capitolini se la vedono molto brutta per le continue percussioni dei rossoneri che arrivano ad un niente dalla meta del pari.

Un tenuto fischiato dall’arbitro a 5 metri dalla linea di meta romana é il punto di svolta dell’incontro, la Roma risale il campo e a tempo scaduto mette il piazzato del definitivo 30 a 21 che sancisce la vittoria dei laziali e toglie al Paganica il meritato punto di bonus difensivo.

Il campionato di Serie A osserverà domenica prossima una giornata di sosta per 6 Nazioni, appuntamento quindi per il Paganica al 16 febbraio quando allo Iovenitti scenderà il Napoli Afragola battuto all’andata dai rossoneri e che arriva a questo incontro con un solo punto in più in classifica.