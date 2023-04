PAGANO SUL 25 APRILE: “PATRIMONIO DELLA NAZIONE CON VALORI DA DIFENDERE OGNI GIORNO”

PESCARA – “Il 25 Aprile è un patrimonio della Nazione, la festa di tutti. Sono convinto che la libertà di pensiero e la democrazia debbano essere valori condivisi nei quali riconoscersi ogni giorno. Ciò che oggi diamo per scontato, come ad esempio la democrazia, la libertà, il benessere e il diritto alla salute, non sono per sempre, ma vanno riconfermati come ci viene purtroppo ricordato dalle recenti guerre in Ucraina e in altri Paesi del mondo. Quest’anno più che mai, nel 75esimo compleanno della nostra Costituzione”. È quanto dichiarato dal Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera Nazario Pagano.