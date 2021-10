“PAGINE DI RELIGIOSITA’ AQUILANA. FRA STORIA E RACCONTO”, PRESENTAZIONE LIBRO DI CAVALLI E LALLI

L’AQUILA – Dopo il successo della prima presentazione che si è tenuta ad Assergi il 18 settembre u.s., sabato 30 ottobre, alle ore 17:30, alla Libreria Colacchi, in Corso Vittorio Emanuele II n.5 a L’Aquila, verrà presentato nuovamente al pubblico il libro: “Pagine di religiosità aquilana. Fra storia e racconto” di Enrico Cavalli e Giuseppe Lalli.

Interverranno gli autori, Enrico Cavalli, docente e storico, il Dottor Giuseppe Lalli, filosofo del pensiero cattolico e scrittore, Don Renzo D’Ascenzo, Canonico e Parroco della Cattedrale ed ex Capo dell’Ufficio Arcidiocesano per la scuola, moderatore il Dottor Fulgo Graziosi, giornalista professionista ed ex Direttore della Provincia dell’Aquila.

Il libro, edito dall’aquilana e giovane ReaMultimedia con il patrocinio e il contributo dell’Asbuc di Assergi, vuole essere un utile tassello alla conoscenza della vicenda religiosa nell’Aquilano e con riferimenti narrativi all’area di Assergi soprattutto in ordine alla religiosità popolare attraverso i secoli.

L’opera sarà disponibile in loco di presentazione e nelle migliori librerie cittadine.