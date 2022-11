PAGLIARE DI TIONE: IRRUZIONE IN ABITAZIONE PER RUBARE POMELLI DOCCIA, PULSANTE WATER E CAVATAPPI

L’AQUILA – “A quanto pare uno di questi giorni un novello Arsenio Lupin ha ben pensato di mettere in pratica il colpo del secolo alle Pagliare di Tione”.

È il sarcastico sfogo di un cittadino di Tione degli Abruzzi, in provincia dell’Aquila, proprietario di una abitazione nel fiabesco villaggio di altura alle pendici del Monte Sirente.

Nei giorni scorsi un ignoto ha forzato la porta della cantina della sua “pagliara”, con l’ausilio di una panca malconcia, ha scoperchiato la botola per accedere al piano di sopra. Tutto ciò per rubare i pomelli del lavandino e della doccia, il pulsante dello scarico del water, un porta candele, un cavatappi a forma di martello e una torcia a gas mezza scarica.

“Voglio sperare per lui che ce lo abbia fatto a sfregio, perché tanta fatica per un così ‘ricco’ bottino, denota un’intelligenza da ladro di polli, che sarebbe meglio non aggiungere al proprio curriculum”, commenta il proprietario, che ha chiesto a questa testata l’anonimato.

In tempi recenti alle Pagliare si sono verificati anche furti di canale di rame.