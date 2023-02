PAGLIETA: 8 E 9 LUGLIO IL RADUNO REGIONALE DEGLI ALPINI

PAGLIETA – C’è fermento tra i membri del gruppo alpini della sezione Paglieta (Chieti) per la partecipazione all’adunanza nazionale Alpini, dall’11 al 14 maggio prossimi, ad Udine, e nell’organizzazione del raduno regionale A.N.A. che si terrà a Paglieta nel mese di luglio.

“È con orgoglio, onore ed immensa soddisfazione che annuncio l’arrivo delle ‘Penne Nere’ a Paglieta, l’8 e 9 il luglio prossimi, per il raduno regionale Alpini – Sezione Abruzzi, in occasione di due ricorrenze: l’80° Anniversario della Battaglia del Sangro, 1943-2023; offerta alla chiesa della copia del Tricolore, già donato a San Giusto Martire, durante la Grande Guerra dai paglietani residenti negli Stati Uniti. “, spiega in una nota il primo cittadino di Paglieta, Ernesto Graziani.

“Un vivo ringraziamento e gratitudine – aggiunge Graziani – ai promotori di questo prestigioso evento, per aver candidato il nostro borgo quale culla del raduno degli alpini di tutte le sezioni d’Abruzzo. Grazie al presidente del gruppo alpini di Paglieta, Nicola Vitulli, e a tutto il gruppo alpini Paglieta, per aver coinvolto nell’organizzazione delle due giornate che ospiteranno le ‘Penne nere’ a Paglieta, il nostro Comune che ha immediatamente messo in moto la macchina organizzativa che collaborerà insieme al dinamico gruppo degli alpini esistente nel territorio comunale, del quale il paese va fiero”.

Il programma della due giorni del raduno regionale dedicato agli alpini a Paglieta, in occasione dell’89simo Anniversario della Battaglia del Sangro, sarà diffuso attraverso un ricco opuscolo in fase di realizzazione.