PAGLIETA, AI DOMICILIARI SI ALLONTANA DUE VOLTE IN 24 ORE: TRASFERITO A REBIBBIA

PAGLIETA – Ai domiciliari, si è allontanato da casa per due volte in 24 ora ed è stato quindi trasferito in carcere.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, i fatti sono avvenuti a Paglieta (Chieti). L’uomo, M.C., 37enne disoccupato, dallo scorso 23 ottobre era sottoposto alla misura della detenzione domiciliare nella propria abitazione di Paglieta, per scontare una pena residua di dieci mesi per aver violato, in precedenza, i fogli di via del questore di Campobasso.

Sei giorni dopo era però stato arrestato in flagranza di reato poiché era evaso dalla sua abitazione. Era stato rimesso agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo, previsto per il giorno seguente nel tribunale di Lanciano, ma quando i carabinieri erano andati a casa sua per prelevarlo e condurlo davanti al giudice, hanno scoperto che M.C. era di nuovo uscito.

E’ sttao ritrovato dopo circa due ore, grazie all’intervento del suo avvocato. Confermata la misura dei domiciliari, ma nel frattempo non è tardata ad arrivare la decisione del magistrato di sorveglianza che, letti gli atti dei carabinieri di Paglieta ha deciso di condurlo in carcere. Ora è a Rebibbia, a Roma.

