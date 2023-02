PAGLIETA: “ARTURO LO CHEF IN SUD AMERICA”, PRESENTATO DAL TSA CON TEATRO DEL SANGRO

PAGLIETA – “Arturo lo chefin Sud America” da John Fante di e con Stefano Angelucci Marino a cura del Teatro Stabile d’Abruzzo in collaborazione con del Teatro Sangro, approda a Paglieta (Chieti) il 26 febbraio prossimo, in scena al Teatro comunale, in programma alle 18.

L’evento è organizzato dall’Amministrazione comunale di Paglieta e l’ ingresso è gratuito.

La rappresentazione “ARTURO LO CHEF in Sud America”, è un monologo di e con Stefano Angelucci Marino, attore e registra abruzzese, tratto dall’opera di John Fante “Un anno terribile”.

Nello spettacolo Arturo, un giovane abruzzese, dopo aver sfidato il padre ‘libero muratore’, parte dalla ‘patria dei cuochi’ alla volta di Los Angeles per realizzare il sogno di diventare un famoso chef. Approdato in America si troverà ad affrontare i problemi dovuti all’integrazione, alla delusione delle aspettative, ai bisogni di appartenenza, all’illusione dei modelli ideali e ai limiti di una millantata libertà. Il protagonista arriverà a lavorare in uno dei più famosi ristoranti di Los Angeles, e da lì, di delusione in delusione, lo ritroveremo a Buenos Aires, in Sud America, nel pieno della ideazione e realizzazione dell’impresa della vita, un ristorante italiano tutto suo.

“La nostra Amministrazione comunale – dichiara in una nota il sindaco di Paglieta, Ernesto Graziani – è lieta di offrire ai nostri concittadini la possibilità di assistere, nel proprio paese, ad spettacolo di grande qualità e di successo, la cui visione sarà completamente gratuita. Si tratta di uno spettacolo di alto livello; infatti la rappresentazione ha fatto il giro non solo dei teatri delle principali città italiane ma è stata anche in tournée in America Latina: venti le tappe organizzate in città dell’Argentina, dell’Uruguay e del Paraguay”.

L’opera teatrale è liberamente tratta dalla scrittura di John Fante. Progetto scenico, testo e regia sono di Stefano Marino Angelucci. Collaborazione al testo e regia di Rossella Gesini. Le musiche originali sono di Giovanni Sabella e le scene di Filippo Iezzi. Tecnico luci e suono Tony Lioci e produzione teatro Stabile d’Abruzzo.