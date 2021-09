PAGLIETA, AZIENDA EUROPET CERCA PERSONALE

PAGLIETA – L’azienda di trasporti internazionali Europet, situata in Val di Sangro, cerca un operatore logistico trasporti e 30 autisti terzo livello super. “Venticinque – spiega Nicoletta Finoli, titolare della società insieme con il marito Fabrizio Petronti – saranno impiegati su tratte internazionali, in Paesi europei, mentre 5 opereranno a livello nazionale. Sarà applicato il contratto nazionale di lavoro”. E’ richiesta la patente superiore E, con carta di qualificazione del conducente. Europet è una holding con circa cento dipendenti.

Lo stabilimento, situato in contrada Civitella di Paglieta (Chieti), si estende su una superficie di circa 82.000 metri quadrati, di cui 10.000 adibiti a deposito merce, 42.500 ad area attrezzata per stoccaggio veicoli e 600 occupata da uffici. “Ci siamo aggiudicati – aggiunge Finoli – un’importante commessa da un colosso dell’automotive e abbiamo bisogno di personale”. Le assunzioni partiranno dal primo gennaio prossimo. Le candidature sono aperte a lavoratori di ogni età e di entrambi i sessi. Per info e invio curriculum info@europet.it .