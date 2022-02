PAGLIETA, CROLLA PONTE DI GUASTACCONCIO. PROVINCIA: “VICINI A COMUNITA’, RISORSE GIA’ INDIVIDUATE”

PAGLIETA – È crollato questa mattina, verso le 9, il ponte Guastacconcio che collega le due sponde del Sangro, a Paglieta, sulla Strada provinciale 97.

Il ponte era già chiuso al traffico lo scorso 14 dicembre, con un provvedimento della Provincia di Chieti.

Numerosi gli allarmi lanciati nel tempo dai cittadini ma, nonostante le sollecitazioni per mettere in sicurezza la struttura, tutti gli appelli e i tentativi sono caduti nel vuoto.

“L’Amministrazione Provinciale di Chieti si stringe attorno alla Comunità di Paglieta e al sindaco, Ernesto Graziani per il grave fatto accaduto stamane che ha visto il crollo del ponte Guastacconcio. La chiusura del ponte prima a causa delle criticità riscontrate e il crollo ora creano da giorni enormi disagi alla comunità costretta da settimane ad effettuare percorsi più lunghi e scomodi per raggiungere altri luoghi”, scrive in una nota il presidente della Provincia, Francesco Menna.

“Le risorse necessarie per intervenire sono state già individuate e daremo avvio in maniera tempestiva ai lavori. Come Ente provinciale faremo dunque quanto è nelle nostre competenze fare affinché il ponte Guastacconcio ritorni alla sua piena funzionalità ripristinando il passaggio veicolare. L’interdizione al traffico disposta nelle scorse settimane ha evitato il peggio in termini di danni alle persone”.