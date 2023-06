PAGLIETA: L’’8 E IL 9 LUGLIO IL RADUNO REGIONALE SEZIONALE DEGLI ALPINI

PAGLIETA – Paglieta, un borgo autentico a pochi passi dalla suggestiva e gettonata “Costa dei Trabocchi”, in provincia di Chieti, accoglierà il Raduno regionale sezionale degli Alpini della sezione Abruzzi.

L’evento, che si terrà sabato 8 e domenica 9 luglio, è organizzato dalla Sezione Alpini di Paglieta in collaborazione con l’Amministrazione comunale e rappresenta un momento di grande importanza per la comunità locale.

Il raduno coincide con due ricorrenze significative: l’80° anniversario della “Battaglia del Sangro” (1943-2023) e l’offerta alla chiesa della copia del Tricolore, donato dai paglietani residenti negli Stati Uniti durante la Grande Guerra.

“Queste celebrazioni rendono il raduno ancora più speciale e carico di significato storico. I due giorni dedicati alle ‘Penne Nere’ includeranno varie attività e celebrazioni”, si legge in una nota.

Il sindaco di Paglieta, Ernesto Graziani, si è dichiarato “soddisfatto per la scelta della locale sezione degli alpini di Paglieta di accogliere il Raduno Sezionale Regionale degli Alpini in paese”, sottolineando “l’importanza e l’onore che questa decisione rappresenta per il borgo autentico di Paglieta”.

“Desidero esprimere un vivo ringraziamento e gratitudine ai promotori di questo prestigioso evento, per aver candidato il nostro borgo quale culla del raduno degli alpini di tutte le sezioni d’Abruzzo, Ringrazio il presidente del Gruppo Alpini di Paglieta, Nicola Vitulli, e tutti gli associati per il loro coinvolgimento nell’organizzazione delle due giornate del raduno delle ‘Penne Nere'”, ha aggiunto il primo cittaidno.

“La nostra Amministrazione comunale si è immediatamente impegnata a collaborare attivamente con la macchina organizzativa costituita dalla locale Sezione Alpini , della quale il paese va fiero. L’evento rappresenta un momento di grande importanza per Paglieta e un’opportunità unica per i giovani. Esorto le nuove generazioni a trarre fiducia e speranza dalle istituzioni e a contribuire con la loro solidarietà al miglioramento dell’Italia. La nostra comunità – ha concluso Graziani – si appresta a vivere una delle pagine più belle della storia di Paglieta, perché con l’ arrivo delle ‘Penne nere’ in paese ci sarà un bel clima di festa grazie alla gioiosità degli alpini che incontrerà la cordialità e l’ospitalità dei paglietani”.

Il presidente della Sezione Alpini di Paglieta, Nicola Vitulli, ha affermato: “In questo Raduno, siamo lieti e orgogliosi di ospitare, tutti gli alpini , le varie associazioni ed autorità, e tutti i cittadini provenienti dalla Regione Abruzzo e oltre. Quest’anno ricorre l’ottantesimo anno della fine della Seconda guerra mondiale nel Sangro; Paglieta è stata, per diversi mesi , base militare delle truppe alleate, del quale il generale Montgomery ne assumeva il comando, altamente apprezzato e stimato da tutti i cittadini di Paglieta. Mi auguro che questo evento sia un incoraggiamento e un esempio, per i nostri giovani che rappresentano il futuro del nostro Paese, affinché acquisiscano fiducia e speranza nelle Istituzioni, e che possano contribuire con la loro solidarietà a migliorare la nostra Italia”.

Durante il raduno, saranno presenti personalità istituzionali e politiche che hanno espresso parole di plauso all’iniziativa e di benvenuto agli alpini riconoscendo il loro impegno e l’affetto che lega gli abruzzesi a questo Corpo d’Eccellenza.

Gli interventi delle personalità coinvolte alla manifestazione dell’8 e 9 luglio, sono contenuti in un ricco e ben curato opuscolo realizzato dal Gruppo Alpini di Paglieta, guidato dal valevole presidente Nicola Vitulli.

Il Presidente dell’A.N.A. Sezione Abruzzi, Pietro D’Alfonso, ha rivolto un ringraziamento al Gruppo di Paglieta per l’organizzazione dell’evento e ha sottolineato l’importanza dei valori portati avanti dagli Alpini.

Il programma del raduno sarà il seguente:

Sabato 8 luglio 2023:

Ore 16.30: Arrivo del Vessillo della Sezione Abruzzi e Alzabandiera. Deposizione di una Corona d’Alloro al Monumento ai Caduti.

Ore 17.30: Palazzetto dei Congressi in Via Sandro Pertini, conferenze:

“Dalla Linea Gustav alla Linea Gotica”, a cura di Mario Salvitti, storico e direttore editoriale de L’Alpino D’Abruzzo.

“Strategie e tattiche di due eserciti in lotta” – Generale Ugo Falcone.

A seguire Ammaina Bandiera.

Ore 21.00: Serata con il Coro Alpino Medio Sangro.

Ore 22.00: Serata con l’orchestra di musica leggera.

Domenica 9 luglio 2023:

Ore 8.30: Località San Canziano – Ritrovo dei partecipanti e colazione offerta dal Gruppo.

Ore 9.30: Alza bandiera – Donazione della riproduzione della Bandiera a San Giusto.

A seguire – celebrazione Santa Messa.

Allocuzione delle Autorità Civili e Militari.

Sfilata del corteo per le vie del paese.

Ore 13.00: Piazzale antistante la sede sociale del Gruppo. Pranzo Alpino.