PAGLIETA: RUBATE UOVA DALL’ ALBERO DI PASQUA, “AUTORI RIPRESI DA TELECAMERE”

PAGLIETA – Un amaro risveglio a Paglieta, paese della Val di Sangro che conta circa 4mila abitanti, dove nella notte tra giovedì e venerdì, “dei balordi hanno rubato dall’albero di Pasqua 30 uova di polistirolo che erano all’interno del cestino realizzato ad uncinetto”.

A denunciare il fatto è stata l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Ernesto Graziani, che pubblicando le foto sui social ha scritto: “Non aggiungiamo nient’altro, ognuno di voi ne tragga le dovute conclusioni. Le immagini degli autori dell’episodio saranno a nostra disposizione nei prossimi giorni”.

L’albero, alto cinque metri, è stato decorato con addobbi realizzati all’uncinetto dal gruppo “Gomitolo di idee”, composto da 15 donne residenti nel territorio.

Un’iniziativa nata all’insegna della collaborazione, della condivisione e del confronto sereno delle idee. Un augurio di pace in un momento così difficile, un augurio che la socialità riprenda in modo sano.

E proprio per questo il gesto, inspiegabile, rischia di spegnere ogni entusiasmo per future iniziative: “Personalmente mi hanno tolto l’entusiasmo di fare ancora qualcosa di buono (almeno credevo) per il paese. Poi non si dica che a Paglieta nessuno fa niente di carino e negli altri paesi si, non lo meritano. Per le prossime iniziative non credo che ci sarò se questa è la risposta al nostro lavoro”, scrive una signora su Facebook. E un’altra le risponde: “ci sono rimasta malissimo, dopo tutto il lavoro fatto, e il vento che avete preso per mettere su l’albero questo è il ringraziamento, non vale la pena fare niente”.