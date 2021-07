PAGLIETA, “SENZA ACQUA DA UNA SETTIMANA”: LA SEGNALAZIONE

PAGLIETA – “È ormai una settimana che tolgono l’acqua dalla sera fino alla mattina, chi deve lavorare come fa a lavarsi?”.

Succede a Paglieta (Chieti), e a segnalare il disservizio è un lettore di AbruzzoWeb che spiega come, a causa della rottura di una tubatura, da circa una settimana, la fornitura idrica viene sospesa a partire dalle 20 fino alla mattina seguente.

La Sasi, la società per il servizio idrico integrato, in questi giorni ha comunicato diverse interruzioni per riparazioni in molti comuni della provincia di Chieti.

“Possiamo capire tutti i problemi legati alle scarse risorse, visto il periodo, ma non è possibile andare avanti così per molto. Chi lavora come dovrebbe regolarsi? È davvero una situazione inaccettabile”.