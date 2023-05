PAGLIETA: “UN’ESTATE DI EVENTI NEL SUGGESTIVO BORGO DELLA VALLATA DEL SANGRO”, A BREVE CALENDARIO

PAGLIETA – “Paglieta, con la sua bellezza e il suo fascino unici, si prepara ad accogliere un’estate straordinaria, ricca di eventi entusiasmanti”.

Come viene spiegato in una nota, l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco, Ernesto Graziani, ha dedicato tempo ed energie alla pianificazione di un calendario che risponda appieno alle esigenze dei residenti e dei numerosi turisti che affollano il borgo della Val di Sangro (Chieti).

Da diversi mesi, il Comune di Paglieta ha promosso incontri con associazioni, gruppi, privati e operatori del settore per coinvolgerli attivamente nella definizione degli eventi che animeranno le serate estive. Grazie a questa preziosa collaborazione, il calendario degli eventi è ormai in una fase avanzata, con alcune date già fissate e altre in procinto di essere stabilite.

Il sindaco Graziani esprime “grande soddisfazione per l’entusiasmo e l’impegno dimostrati dalla comunità nel contribuire alla creazione di un’estate indimenticabile a Paglieta”. Il primo cittadino sottolinea l’importanza di offrire eventi di qualità che valorizzino le tradizioni locali e promuovano l’attrattiva turistica del borgo: “Il nostro obiettivo è garantire a residenti e turisti un’esperienza unica e coinvolgente, che consenta loro di scoprire e apprezzare le meraviglie di Paglieta”.

L’assessore alla Cultura Marisa Aquilante, consapevole dell’importanza di una programmazione accurata e mirata alle esigenze di tutti, dichiara: “Stiamo lavorando instancabilmente per creare un calendario di eventi che offra spettacoli, concerti, mostre e manifestazioni adatti a ogni fascia d’età e interesse. Ringrazio tutti, indistintamente, per la proficua collaborazione”.

“Nonostante alcune date siano ancora da definire, l’impegno dell’Amministrazione Graziani nel rendere l’estate 2023 a Paglieta un momento di gioia e divertimento per tutti è evidente. A breve saranno comunicati tutti i dettagli sul calendario delle manifestazioni, consentendo a residenti e visitatori di programmare le loro serate estive all’insegna dell’intrattenimento e della scoperta del fascino del borgo e della sua comunità accogliente”.