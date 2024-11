PAGLIUCA (CONFINDUSTRIA ABRUZZO): “BUONA NOTIZIA LA PRODUZIONE DEI LARGE VAN ELETTRICI AD ATESSA”

PESCARA – Per il Presidente di Confindustria Abruzzo e Confindustria Abruzzo Medio Adriatico Silvano Pagliuca: “La transizione ci obbliga all’azione poiché Il futuro dipenderà fortemente dalla capacità di innovarsi e dai nuovi investimenti. La notizia della produzione dei nuovi Large Van elettrici di Stellantis Pro One nello stabilimento di Atessa (CH) è un segnale di rilancio estremamente positivo per la nostra regione e per l’intero comparto industriale. La Val di Sangro si conferma come uno dei poli produttivi più strategici in Europa, con il più grande e flessibile impianto europeo di veicoli commerciali leggeri. Questi investimenti, parte del piano strategico Dare Forward 2030, ribadiscono l’importanza della nostra regione nel panorama globale della mobilità elettrica”.

“La crescita dei turni di produzione e il successo della business unit dedicata ai veicoli commerciali leggeri testimoniano il dinamismo di Stellantis Pro One, che si traduce in crescita economica e valorizzazione delle competenze locali, ma anche di possibilità di sviluppare nuove competenze con strumenti di reskilling dei lavoratori e di creazione di un indotto. Vediamo l’Abruzzo sempre più come ecosistema per un nuovo futuro dell’automotive, come abbiamo da tempo sottolineato e di cui abbiamo parlato anche al recente evento InnovAzioni, grazie anche all’investimento di Aehra per la produzione di veicoli elettrici di alta gamma in provincia di Teramo, il quale rappresenta un ulteriore esempio di eccellenza tecnologica. Il tutto a conferma della capacità del nostro territorio di attrarre innovazione e competenze, consolidando la sua posizione nel mercato elettrico globale. Continuiamo a lavorare per garantire uno sviluppo lungimirante e sostenibile. Per noi tecnologia, innovazione e industria sono i pilastri della crescita regionale.”