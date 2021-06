PALA BCC VASTO, ARRIVANO I TENDONI PER PERCORSI ALL’OMBRA; SMARGIASSI: “SODDISFATTO DEL RISULTATO”

VASTO – “Sono arrivati i tendoni da piazzare all’esterno del Pala BCC di Vasto per consentire ai cittadini di attendere il proprio turno per la vaccinazione anti-Covid all’ombra. Non abbiamo mai abbassato la guardia, e finalmente si è dato seguito alle richieste che ho inoltrato personalmente in ogni grado istituzionale dopo aver ricevuto il grido di allarme da tanti cittadini. A seguito delle prime risposte titubanti degli organi politici e sanitari dell’Abruzzo, ho anche inviato una missiva al Ministero della Difesa, per ottenerne l’installazione il prima possibile e mettere in sicurezza tutte le persone che aspettano fuori dalla struttura. Il nostro compito da portavoce è quello di portare all’interno delle istituzioni le istanze che arrivano dalla cittadinanza. E quando i cittadini chiedono aiuto è un nostro dovere attivarci, facendo tutto il possibile per trovare soluzioni, come accaduto in questo caso, e oggi il problema è risolto”.

A comunicarlo è il Consigliere regionale M5S Pietro Smargiassi: “Ho sollevato questa problematica molto prima dell’inizio della stagione estiva, ben conoscendo le temperature elevate che si toccano a Vasto. Se dentro al palazzetto le cose stanno funzionando grazie all’aiuto e alle capacità dei volontari e di tutto il personale che si occupa dell’organizzazione, all’esterno non è andata altrettanto bene. In una fase decisiva per dare una svolta alla campagna vaccinale contro il Covid, è dovere della politica e della sanità regionale agevolare quanto più possibile i cittadini che, con alto senso civico, si recano nelle strutture per vaccinarsi. Questo non è quanto accaduto fino a oggi dal momento che si sono lasciate le persone senza alcun tipo di protezione”.

“Pochi giorni fa ero tornato a denunciare con forza questa grave situazione, quando il termometro ha toccato i 32 gradi e il sole cocente ha creato non pochi problemi ai cittadini. Solamente grazie alla loro capacità di sopportazione si è evitato il peggio, ed è per questo che ho insistito con tutti gli strumenti a mia disposizione per avere un percorso all’ombra. Finalmente abbiamo ottenuto questo importante risultato a tutela della salute dei cittadini che si recheranno al Pala BCC di Vasto e di questo sono molto soddisfatto”, conclude.