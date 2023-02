PALAZZINA ATER VASTO, BOCCHINO (LEGA): “PORTERO’ LA QUESTIONE IN REGIONE”

VASTO – “Porterò la vicenda in Regione per verificare un’eventuale disponibilità economica da destinare ai lavori di ristrutturazione”.

Lo afferma la consigliera regionale della Lega Sabrina Bocchino sulla difficile situazione della palazzina Ater di via Penna Luce, a Vasto, della quale riferirà al presidente Marco Marsilio.

“Si tratta di un problema annoso che si sta manifestando in tutta la sua gravità causando disagi e pericoli – sottolinea Bocchino – Nonostante che, appunto, si trascini da tempo, consapevoli delle rassicurazioni di vigili del fuoco ed Ater sull’assenza di rischio di cedimenti, ritengo che sia dovere delle istituzioni essere al fianco di chi si trova in situazione di grande difficoltà anche e soprattutto in termini di sicurezza”.

“Dobbiamo, dunque, agire per tutelare l’integrità fisica delle persone e tornare a dare loro la possibilità di vivere con serenità nel proprio alloggio – chiosa Bocchino – Su una palazzina si sta già seguendo un iter specifico, speriamo di riuscire a trovare una soluzione adeguata anche per questa ulteriore criticità”.