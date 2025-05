PALAZZO ARPA A TERAMO: DIONISIO, “PIENA CONDIVISIONE SUL SITO PRESCELTO”

TERAMO – All’indomani della riunione del tavolo tecnico-istituzionale convocato dal Comune di Teramo sulla destinazione della sede di Arpa Abruzzo, il direttore generale dell’Agenzia ambientale, Maurizio Dionisio, esprime piena soddisfazione per il clima di collaborazione e per la condivisione, da parte di tutti gli enti coinvolti, dell’area proposta dall’Amministrazione comunale per l’eventuale delocalizzazione dell’immobile.

“La disponibilità manifestata da tutti gli attori istituzionali coinvolti – afferma Dionisio – rappresenta un passaggio importante e concreto verso una soluzione condivisa che potrà restituire al centro cittadino un presidio strategico per l’ambiente e la sanità pubblica, valorizzando al contempo un’area urbana attualmente sottoutilizzata. L’area individuata, quella dell’ex mercato ortofrutticolo di via Campo Boario, risponde alle esigenze funzionali e logistiche dell’Agenzia e rappresenta una prospettiva reale per la nascita di un polo scientifico moderno, perfettamente integrato con le altre realtà presenti sul territorio”.

Il direttore generale auspica ora che il Comune di Teramo possa attivare con tempestività l’iter amministrativo necessario per formalizzare la delocalizzazione, anche al fine di garantire la piena operatività del finanziamento previsto per la demolizione e la ricostruzione dell’immobile, con il supporto dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione.

“Auspico l’adozione in tempi brevi degli atti urbanistici propedeutici da parte del Comune, così da poter avviare quanto prima la fase operativa dell’intervento. Ribadiamo la nostra piena disponibilità – conclude Dionisio – a collaborare in ogni fase del processo, convinti che questa operazione possa rappresentare un esempio virtuoso di pianificazione e riqualificazione urbana al servizio del territorio”.