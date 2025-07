PALAZZO DE MAYO CENTRO ALTA FORMAZIONE: RAGGIUNTA INTESA BANCO NAPOLI-UNIVERSITA’, “NOTIZIA STORICA”

CHIETI – Raggiunta l’intesa tra la Fondazione Banco di Napoli e l’Università ‘Gabriele d’Annunzio’ che porterà Palazzo De Mayo, uno dei simboli più rappresentativi del centro storico di Chieti, a diventare sede di alta formazione, ricerca, eventi culturali e relazioni internazionali.

Lo fa sapere in una nota il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che esprime “profonda soddisfazione”.

“Si tratta di una notizia storica per la città e per il rilancio del colle teatino – sottolinea -: la presenza stabile dell’Ateneo in corso Marrucino è una scelta strategica che darà nuova linfa al cuore di Chieti, valorizzandone il patrimonio architettonico e culturale. In questa occasione rivendico con orgoglio la battaglia condotta in passato contro ogni tentativo di svendita e disimpegno da parte della Fondazione Banco di Napoli, battaglia nata dalla convinzione che Palazzo De Mayo dovesse continuare a rappresentare un presidio vivo e autorevole per la città.”

“Ringrazio vivamente la Fondazione Banco di Napoli e l’Università per la visione dimostrata e per la determinazione con cui si è arrivati a una soluzione di lungo periodo, 39 anni, rinnovabili, che coniuga tutela, prestigio e crescita culturale. È un passo avanti concreto verso una Chieti più aperta, più attrattiva, più consapevole del proprio valore”, conclude Marsilio.