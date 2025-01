PALAZZO DE’ MAYO: DA FONDAZIONE SI’ A COMODATO USO GRATUITO

CHIETI – La Fondazione Banco di Napoli è pronta a dare in concessione Palazzo de’ Majo di Chieti, in comodato, se del caso gratuito, ad altri enti pubblici o fondazioni private di riconosciuto standing.

Il Consiglio di Amministrazione fa sapere di aver accolto positivamente gli interventi di “costruttiva disponibilità istituzionale del vice sindaco di Chieti e del presidente della Regione Abruzzo”, in merito alla questione.

In questo modo la Fondazione potrà “emanciparsi dalle assai onerose spese di gestione, conservare spazi di fruibilità culturale per il territorio e, con gli oneri risparmiati, incrementare il contributo alla rete sociale e culturale della regione, auspicabilmente in connessione con gli altri enti territoriali”.