PALAZZO DE’ MAYO: FC CHIETI INTERESSATA AD ACQUISTO, “VALORE INESTIMABILE PER LA NOSTRA CITTA'”

CHIETI – La FC Chieti 1922 è interessata all’acquisto di Palazzo de’ Mayo, il prestigioso edificio ubicato al centro di Chieti che la Fondazione Banco di Napoli, che ne è proprietaria dal 2019, ha messo in vendita a 4 milioni di euro euro pubblicando alcuni giorni fa l’avviso per le manifestazioni di interesse.

E ha reso noto di aver affidato all’avvocato Gianluca Saccoccia, partner di Pirola Pennuto Zei & Associati, l’incarico di redigere una manifestazione di interesse per l’acquisizione dell’edificio, “simbolo storico e culturale di inestimabile valore per la nostra città”.

“Questa decisione riflette la nostra visione strategica: lo sport non è solo competizione o intrattenimento, ma un tassello vitale del tessuto sociale, capace di ispirare valori, costruire legami e promuovere il cambiamento. Crediamo che una società sportiva non possa limitarsi a promuovere l’attività sportiva, ma debba attivamente contribuire alla cultura e allo sviluppo del territorio – si legge in una nota della società neroverde. È un nuovo modo di interpretare e gestire il mondo dello sport, in cui la società sportiva si pone come motore di crescita culturale e sociale”.

“Nei prossimi giorni, coinvolgeremo anche il magnifico rettore dell’università d’Annunzio, con cui abbiamo già avviato numerosi progetti, per esplorare la possibilità di realizzare insieme un’iniziativa dedicata alla cultura e alla bellezza, che rispecchi anche la visione di Virgo. Immaginiamo palazzo de Mayo come un centro vivace e innovativo, che unisca storia e futuro, e diventi un punto di riferimento per la crescita della comunità. FC Chieti 1922 – conclude la nota della società – è convinta che questo passo possa rappresentare una svolta significativa per valorizzare il proprio patrimonio, creando un impatto positivo e duraturo per Chieti e tutti i suoi cittadini”.

Il termine per presentare le manifestazioni di interesse è il 9 dicembre prossimo.